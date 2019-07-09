Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вместе с неприкосновенностью лишен статуса экс-президента страны, сообщает «Интерфакс».

На сайте парламента Кыргызстана во вторник было опубликовано соответствующее постановление. В нем говорится, что основанием для этого послужило другое постановление — о выдвижении обвинений против экс-президента, а также заключение Генерального прокурора о том, что в действиях экс-президента были признаки преступлений на период исполнения им полномочий главы государства.

Решение принято в соответствии с частями 4 и 6 статьи 12 Закона Кыргызской Республики «О гарантиях деятельности Президента Кыргызской Республики и статусе экс-президента Кыргызской Республики», отмечается в тексте постановления.

Атамбаев был президентом Кыргызстана с 1 декабря 2011 года по 24 ноября 2017 года.

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