На аукционе в Фонтебло — пригороде Парижа — с молотка ушла прядь волос императора Наполеона. Её стоимость составила 18 650 евро, сообщает «Лайф» со ссылкой на французский интернет-портал actu.fr.

Эту прядь Наполеон срезал для своего камердинера Констану Вери. А тот вручил её известному парикмахеру и мастеру по изготовлению париков Мишалону.

— Здесь вы найдёте, мой дорогой друг, прядь волос императора, как я вам обещал. Берегите этот подарок, я никому не хотел его отдавать, несмотря на многочисленные просьбы со всех сторон. Примите заверения в моей искренней дружбе, — подписан подарок для парикмахера.

На аукционе вспомнили, что волосы Наполеона Бонапарта часто становятся предметом торгов, но почти все они были срезаны после смерти императора на острове Святой Елены. И их цена не превышает десяти тысяч евро.

Minval.az