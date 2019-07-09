Президент Владимир Зеленский уволил 22 глав районов в четырех областях и трех районов Киева. Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте главы государства во вторник, 9 июля.

Так, в Киеве уволены главы Голосеевского, Святошинского и Соломенского районов — Александр Настасенко, Владимир Каретка и Игорь Довбня соответсвенно.

Также уволены десять глав районных госадминистраций в Винницкой области, восьми – в Волынской, трех — в Донецкой и одной – в Днепропетровской области.

В частности, уволены главы Бершадской, Гайсинской, Жмеринской, Литинской, Могилев-Подольской, Мурованокурировецкой, Теплицкой, Тростянецкой, Шаргородской и Ямпольской райадминистраций Винницкой области.

Также уволены главы Владимир-Волынской, Гороховской, Киверцевской, Ковельской, Ратновской, Старовыжевской, Турийской и Шацкой райадминистраций Волынской области.

Кроме того, уволены главы Бахмутской, Волновахской и Мангушской райадминистраций Донецкой области и глава Новомосковской райадминистрации Днепропетровской области.

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