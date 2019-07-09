Новое расширение для браузера Chrome под названием Netflix Hangouts позволит смотреть сериалы на работе так, чтобы окружающие этого не замечали. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на NextWeb.

Расширение маскирует экран просмотра под переговорную. В трех окошках из четырех показывают якобы ваших собеседников, а в правом нижнем — сериал. По мнению журналистов, особенно хорошо получится замаскировать просмотр сериала «Офис». В расширении также есть функция, позволяющая одним кликом раскрыть окно просмотра сериала на весь экран.

Программу разработала занимающаяся диджитал-маркетингом компания Mschf. Установить расширение можно в интернет-магазине Chrome.

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