Жителям оккупированных территорий следует дать возможность разговаривать на том языке, на котором они хотят. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «Интерфакс-Украина».

По мнению главы государства, никакой языковой проблемы в стране нет.

«Идея Андрея (главы Офиса президента Андрея Богдана) – это его идея, но и люди об этом говорят. Я думаю, что мы когда-то прекратим войну, и нужно дать людям в Донецке говорить на том языке, на каком они хотят. В чем здесь проблема? У нас в целом нет этой проблемы», – сказал он, комментируя идею Богдана дать двум областям особый языковой статус.

Между тем, Зеленский готов учитывать мнение жителей Донбасса по всем гуманитарным вопросам.

Он подчеркнул, что одним из тезисов информационной войны является утверждение о том, что нельзя говорить на русском языке. Однако он привел в пример себя: разговаривает, на каком хочет.

«Если будет у дончан какая-то специальная просьба, чтобы они, например, документы могли заполнять на русском языке, – я не вижу большой проблемы в том, чтобы это обсудить», – добавил он.

Впрочем, украинский язык все равно останется единственным государственным.

Minval.az