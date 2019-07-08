Во время визита в Хмельницкий экс-президента Петра Порошенко местные жители кричали «Ганьба!», сообщает «Корреспондент».

В появившемся в соцсетях ролике видно, как Порошенко идет по улицам города, пожимает руки жителям и приветствует их. Однако в ответ на очередное «доброго дня!» кто-то начинает скандировать: «Ганьба!» Кричащего мгновенно поддерживает окружающая толпа, из которой раздаются возглас «иди отсюда!»



Позже Порошенко пригрозил недовольным. «Они думают, что мы будем постоянно наблюдать, и для того, чтобы нас победить, надо послать провокатора одного, который, когда соберутся нас тысячи, будет стоять и говорить: «Ганьба!». В следующий раз по морде получите — потому что добро должно быть с кулаками», – заявил экс-президент во время выступления.

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