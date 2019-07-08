В университете ADA в понедельник стартовала конференция на тему «100-летие органов дипломатической службы Азербайджана». В Азербайджане 9 июля отмечается День работников дипломатической службы страны. На данной конференции присутствуют министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров, послы и другие официальные лица.

Накануне экс-глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров – опытный дипломат, активный участник переговоров по урегулированию в Карабахе– посетовал на то, что его не пригласили на данное мероприятие и связал это с «местью» действующего главы внешнеполитического ведомства.

Читайте также: Экс-глава МИД раскрыл коварный план

«….Но он (Эльмар Мемедъяров – ред.) занят другими «делами», например, тем, что демонстративно не пригласил на празднование 100-летия дипломатической службы меня, человека прослужившего около 20 лет. Причем на должности Посла, Заместителя Министра, Специального Представителя Президента на переговорах по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, Министра Иностранных дел и т.д. А вообщем, все логично, какая «личность», такая и «месть»…..», — написал Зульфугаров в своем Фейсбуке (орфография и пунктуация сохранены – ред.).

Minval.az