Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун считает, что нецензурная лексика полезна для здоровья.

Накануне в Раду внесли законопроект о противодействии сквернословию, согласно которому за использование мата публичными людьми и в СМИ грозит штраф, общественные или исправительные работы или административные арест, сообщает РИА Новости. Средства, полученные от уплаты штрафов, предлагается направить в Украинский культурный фонд.

«Иногда бывает так, что некоторые депутаты чувствуют себя совершенно забытыми и никому не нужными. Поэтому, чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание, они пишут законопроекты, которые подходят, скорее, Северной Корее, нежели современному европейскому государству», — написала Супрун в фейсбуке.

По ее словам, у науки немало аргументов в защиту ненормативной лексики. Так, метко примененная брань, направленная на ситуацию, а не на собеседника, приносит облегчение, заявила она.

«Она приводит к нейтральным или положительным результатам», — отметила Супрун.

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