7 июля в Испании состоялся забег с быками в рамках фестиваля San Fermín 2019, центром которого является город Памплона. Видео опубликовал телеканал RTVE.

Издание La Vanguardia сообщило со ссылкой на медиков, что пострадали пять человек, из них трое получили серьезные повреждение рогами: американцы в возрасте 23 лет (штат Кентукки) и 46 лет (штат Калифорния), а также 40-летний испанец.

За всю историю фестиваля во время забегов с быками погибло 16 человек, но это происходило в период между 1910-м и 2009 годами, отмечает RTVE. В 2018 году во время забега с быками в Памплоне пострадало 28 человек, пишет «Гордон».

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