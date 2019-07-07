Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с 12 гражданами Азербайджана съехал с дороги и перевернулся в Воронежской области, шестеро пассажиров и водитель получили травмы, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГИБДД РФ.

«Утром в субботу на 593 км трассы М-4 «Дон» микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, следовавший из Москвы в Азербайджан съехал с проезжей части дороги вправо ходу движения и опрокинулся», — сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, в автобусе находилось 12 граждан Азербайджана.

«В результате ДТП водитель и шесть пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести», — уточнили в ГИБДД.

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