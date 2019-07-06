Первая в истории Украины партия нефти из США разгружается в Одесском порту, сообщила пресс-служба порта.

«К причалу №2Н нефтегавани Одесского порта был поставлен танкер Wisdom Venture (длина — 237 метра, флаг Гонконга), который доставил из США 75 тысяч тонн нефти», — сообщила пресс-служба. По её информации, откатка груза в береговые резервуары может занять около 36 часов, сообщает РИА Новости.

«Обозреватели специализированных СМИ обращают внимание на тот факт, что визит танкера Wisdom Venture в Одессу знаменует собой первую в истории Украины поставку нефти непосредственно из США. Сырье планируется отправить на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу «Одесса — Кременчуг». Вслед за первой закупкой должны последовать еще несколько. Следующий танкер с нефтью сорта Bakken может прибыть в Одессу уже в августе», — добавили в пресс-службе.

Minval.az