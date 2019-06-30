Около 10 процентов людей ощущали «мистические предсмертные переживания». Таковы результаты исследования, проведенного группой ученых из Дании, Германии и Норвегии.

«Предсмертный опыт» пережили как люди, попавшие в действительно смертельно опасные ситуации например, автомобильную аварию или риск утопления, так и те, чьей жизни ничего не угрожало. Чаще всего предсмертные переживания включают в себя ненормальное восприятие времени, исключительную скорость мысли и ощущение отделенности от собственного тела. Кроме того, это состояние может сопровождаться зрительными и слуховыми галлюцинациями, передает портал «Лента.ру»

Ученые опросили 1034 человека из 35 стран. Некоторые описывали «предсмертное» состояние как ощущение покоя, во время которого они слышали «пение ангелов» и ощущали себя в темном тоннеле, в конце которого был яркий свет. Другие говорили, что ощущали рядом присутствие другого человека или «демона». В целом 73 процента участников исследования, столкнувшихся с «предсмертными переживаниями», сказали, что это был неприятный опыт.

Ученые считают, что «предсмертный опыт» связан с фазой быстрого сна.

Minval.az