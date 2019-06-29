Российские пропагандисты продолжают публиковать фейковые материалы о ситуации в Грузии после стихийных антиоккупационных акций протеста, которые начались в Тбилиси.

Известный распространитель пропаганды и лжи — прокремлевский информационный ресурс Sputnik подготовил специальный «репортаж», посвященный курортному городу Батуми – одному из любимых детищ экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

В материале российские пропагандисты с целью вбить клин между Тбилиси и Анкарой возмущенно пишут, что «отдельные кварталы черноморской столицы Грузии — Батуми, все больше визуально становятся похожи на турецкие города».

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«Кутаисскую улицу в Батуми уже давно называют турецким кварталом. Турецкая речь слышится чаще, чем грузинская, а на одной из прилегающих улиц расположилась мечеть. Вся улица сверкает надписями, бегущими строками, неоновыми вывесками. В какой-то момент теряешься и забываешь о том, что ты в Грузии», — утверждают прокремлевские пропагандисты.

Далее они ссылаются на некого лидера «Грузинского марша» Сандро Брегадзе, который утверждает, что «турецкая экспансия» особо себя проявила в «черном бизнесе».

«Это особенно касается траффикинга, наркоторговли… Если вы поедете в Батуми, то увидите большую Кутаисскую улицу, где очень много сомнительных заведений, которые контролируют турки. Здесь публичные дома, какие-то клубы», — говорит Брегадзе.

Пропагандисты также обвиняют Саакашвили в том, что в его времена якобы гражданам Турции грузинское гражданство выдавалось массово. Аджарская автономная республика фактически превратилась в арену турецкой экспансии, говорится в материале.

Minval.az