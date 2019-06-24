Кто и зачем разворачивает ее против Азербайджана и Турции?

«Удар молнии в бочку с порохом» — эта вечная метафора как нельзя лучше описывает ситуацию в Грузии. Хамская выходка российского депутата Сергея Гаврилова, судя по всему, «спустила пружину», заставив сработать давно копившийся внутриполитический «динамит». Митинги и демонстрации, пусть и без масштабных столкновений с полицией, продолжаются. В Тбилиси прошло автошествие с требованием отставки главы МВД Грузии, и экс-президент страны Михаил Саакашвили призывает граждан не снижать активности. Власти страны пошли на уступки митингующим — в Грузии в 2020 году пройдут досрочные парламентские выборы по пропорциональной системе, что премьер-министр Грузии назвал беспрецедентным. Но сбить волну протестов не удается — по крайней мере пока.

События в Грузии, конечно, содержат в себе огромное поле для комментирования. Но уже сегодня можно выделить главное: на глазах и у региональной, и мировой общественности рушатся надежды «Грузинской мечты», что Москва и Тбилиси в принципе могут выстраивать нормальные отношения хотя бы в сфере туризма и торговли. Как выясняется, туристические и экономические связи для РФ — не более чем «материал» для санкций. Владимир Путин распорядился срочно прервать с Грузией авиасообщение и вывезти из страны россиян (аналогичных мер в ответ на прошлогоднюю «шашлычную революцию» в Армении или политический кризис в Молдове не принималось). Рухнувшие планы собственных граждан на отпуск, огромный ущерб для авиации и туриндустрии — все это Путину представляется неважным и несущественным. Оперативно подтянулся Роспотребнадзор, который уже «что-то обнаружил» в грузинском вине. А московские пропагандисты искренне недоумевают: как это так — Россию назвали агрессором и оккупантом?!

Здесь бы, конечно, поинтересоваться: а как еще надо именовать страну, которая в августе 2008 года обстреливала жилые кварталы Гори, взрывала корабли в порту Поти и теперь оккупирует 20% территории Грузии? Здесь искренне уверены, что если власти Грузии разрешают въезд в страну российским туристам, то они уже не вспомнят ни о Сухуми, ни о Цхинвали? И если так, то значит ли это, что в Москве в принципе не способны адекватно ответить на доброжелательность соседей?

Устроенную на этом фоне Владимиром Путиным очередную «проверку боеготовности», в том числе в Южном военном округе, в состав которого входят российские базы в Армении, в оккупированных грузинских Сухуми и Цхинвали и на Северном Кавказе многие эксперты расценили как «акт устрашения» Грузии и, возможно, Азербайджана. И эта «география «стоять-бояться»» полностью совпадает, кроме всего прочего, еще и с маршрутами невыгодных РФ нефте- и газопроводов.

И вот на этом фоне уже совершенно другое «прочтение» приобретают старательные попытки российской и армянской пропаганды запугать всех и вся не то «турецкой», не то «азербайджанской» опасностью. В Армении старательно ищут в охвативших Грузию беспорядках «азербайджанский след». Теперь уже этим малопочтенным делом занялись здесь не только «эксперты ереванского разлива», но и, к примеру, экс-премьер-министр Армении Грант Багратян. Сначала он весьма здраво предупредил сограждан: то, что происходит в Грузии может иметь тяжелые последствия для Армении. А затем ушел в отрыв: дескать, зловредная азербайджанская разведка сейчас взялась за дело. пытаются еще более обострить грузино-российские отношения, имея в виду закрытие сухопутных дорог. И добавил: «В конце концов, грузины успокоятся, но в результате могут быть перекрыты ведущие в Армению дороги. После этого Азербайджан «предложит» Армении войну».

Здесь бы, конечно, поинтересоваться у господина Багратяна: кого именно он отнес к «агентам азербайджанской разведки» — Владимира Путина? Сергея Лаврова, который по отцу Калантарян? Или Марию Захарову? И уверен ли он, что без политического кризиса в Грузии Армения была бы застрахована от новой войны? Или же задача у господина Багратяна — обвинить во всем азербайджанцев, а уж насколько логично — не суть важно? От этой бредовой шпиономании можно было бы отмахнуться, если бы она не разворачивалась на фоне заметных усилий уже российской пропаганды. Где, к примеру, небезызвестный Жириновский уже призывает россиян не покупать недвижимость в Грузии, особенно в Батуми, поскольку эти земли якобы «могут отойти» к Турции. Еще один кремлевский пропагандист, Дмитрий Фетисов, принялся стращать слабонервных: мол, «беспорядками» в грузинской столице «может воспользоваться» Турция, которая, оказывается, «имеет все шансы аннексировать Аджарию». По его мнению, «Турция последние годы очень активно ведет экспансию в Аджарию. Построенный в Батуми аэропорт, которому так радовались грузинские власти, стал окном возможностей для Турции. 180 мечетей и 60 медресе, построенные за последние годы, активное насаждение ислама в регионе, рост потока турецких туристов и создание условий для обучения аджарской молодежи в Турции. Это более чем активное внедрение Турции в Аджарию. И если Эрдоган решит поиграть в геополитические игры с США, а причины для этого есть, то вариант с аннексией Аджарии Турцией более чем реален».

Можно, конечно, поинтересоваться: уверены ли господа Жириновский и Фетисов, что их «пугаловки» по поводу мнимой угрозы «турецкой аннексии» перевесят впечатление от вполне реальной аннексии грузинских земель со стороны России? Но если серьезно, то все эти выпады российской и старательно подпевающей ей армянской пропаганды складываются в картину этакой «фейковой войны» против Азербайджана и Турции на грузинском поле. Понятна и цель этой войны — подорвать трехстороннее региональное партнерство Анкары, Баку и Тбилиси, где теперь появился и военный компонент. Только вот вряд ли в Грузии станут выстраивать политику, руководствуясь советами Жириновского или Багратяна.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az