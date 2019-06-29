В последние годы наблюдается активность граждан Азербайджана на рынке недвижимости зарубежных стран, в том числе соседних Турции и Грузии.

В результате исследования агентства Report выяснилось, что наши соотечественники в массовом порядке приобретают в обеих странах квартиры, частные дома, земельные участки и коммерческие объекты.

Например, в январе-мае этого года граждане страны стали владельцами 460 единиц недвижимости, преимущественно квартир в Турции. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это примерно на 40% больше. Показатели распространило Управление статистики Турции.

Только в мае 2019 года в Турции в собственность азербайджанцев перешло 90 квартир. Это на 20% больше, чем в мае 2018 года.

Хоть и не называется точное число граждан Азербайджана, владеющих имуществом в Турции, данный показатель по Грузии на начало 2017 года был на уровне 1700.

Согласно отчету грузинской правительственной комиссии по миграционным вопросам, 4,9% или 1 678 из 34 024 единиц недвижимого имущества в Грузии принадлежат азербайджанцам. Из них 1 133 единиц приходится на долю сельскохозяйственных земель, 126 – несельскохозяйственных земель, 419 – квартиры или жилые дома.

Консультант по имуществу международной организации York Towers Developments Ахмед Амин (головной офис организации расположен в Грузии) отметил, что азербайджанские граждане проявляют большой интерес к приобретению квартиры в Тбилиси: «Этот интерес постепенно растет еще больше».

По его словам, азербайджанские граждане приобретают в Тбилиси квартиры в основном, с целью инвестирования.

Он сказал, что компания функционирует с 2016 года и завершила в Тбилиси уже 3 проекта по строительству жилых комплексов: «Сейчас в Тбилиси продолжается строительство другого большого проекта, и работы будут завершены через 2 года. Граждане Азербайджана проявляют большой интерес и к данному проекту. Согласно законодательству Грузии, иностранный гражданин без каких-либо трудностей может приобрести в стране квартиру».

Маркетинг-менеджер осуществляющей деятельность в Грузии компании по недвижимости Red-Co Катя Абсандзе говорит, что граждане Азербайджана как правило, покупают квартиры в зданиях, построенных в таких туристических центрах, как Батуми и Гудаури: «Активность граждан Азербайджана наблюдается все сезоны года, покупатели в основном, физические лица».

Почему же азербайджанцы массово скупают имущество за рубежом?

Данный вопрос прокомментировал гендиректор консалтинговой и оценочной компании MBA, эксперт по рынку недвижимого имущества Нусрат Ибрагимов. По его мнению, граждане Азербайджана вкладывают деньги в рынок недвижимости соседних стран не ради того, чтобы стать владельцами жилья за рубежом.

«Например, наши граждане и для отдыха, и для получения образования чаще всего едут в Турцию. Для этого им нужно место проживания, и вместо того, чтобы каждый раз тратиться на аренду жилья, или проживание в отеле, они предпочитают сразу покупать недвижимость. Другой причиной является распределение возможных рисков. Люди могут столкнуться с определенным риском, вкладывая все средства в Азербайджан, поэтому таким образом, распределяют риски», — отметил он.

А эксперт-экономист Рашад Гасанов полагает, что на рынке недвижимости Азербайджана цены намного выше реальной стоимости, поэтому граждане страны вместо инвестирования в местный рынок, считают целесообразным выбор зарубежных рынков.

«За последние 20 лет на рынке недвижимости Азербайджана сформировались искусственные завышенные, не отражающие реальность цены, тем самым доступ граждан к покупке имущества сократился. Параллельно в Турции и Грузии упростилось законодательство по покупке недвижимости, вследствие чего азербайджанцы начали вкладывать инвестиции в этих двух странах», — отметил он.

Кроме того, по словам специалиста, в Азербайджане прибыльность недвижимости ниже, чем в соседних странах. То есть, приобретая имущество в Турции и Грузии, их вложения окупаются быстрее за счет аренды.

Minval.az