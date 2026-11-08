Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что освобождение Карабаха Азербайджаном в ходе 44-дневной войны изменило ситуацию на Южном Кавказе и открыло путь к новой эпохе в регионе. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой азербайджанского государства Ильхамом Алиевым в Шуше.

«Шесть лет назад азербайджанский народ под руководством моего брата Ильхама Алиева героически освободил Карабах. Эта славная победа стала воплощением справедливой борьбы Азербайджана», – заявил Эрдоган.

Турецкий лидер также предупредил, что попытки подорвать братские отношения двух стран обречены на провал.

«Радость Баку – это радость Анкары. Гордость Шуши мы считаем гордостью всей нации. Нынешнее положение Организации тюркских государств (ОТГ) является наиболее ярким примером нашей общей воли и совместных усилий», – сказал турецкий лидер.

По его словам, освобождение Азербайджаном своих земель от оккупации в ходе 44-дневной Отечественной войны открыло новую эпоху на Южном Кавказе.

«Сегодня стоящая перед нами задача заключается в том, чтобы увенчать одержанную на поле боя победу прочным миром. Подобно тому, как мы поддерживали справедливую борьбу Азербайджана, мы также поддерживаем его усилия по установлению прочного мира в нашем регионе», — отметил президент Турции.

Эрдоган также обратил внимание на восстановление Карабаха, подчеркнув, что каждый возрожденный объект исторического наследия говорит об уверенности азербайджанского народа в будущем.