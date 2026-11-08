Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что попытки ослабить союз Анкары и Баку, скрепленный Шушинской декларацией, не увенчаются успехом. Об этом он написал в соцсети X.

Эрдоган подчеркнув, что радость Азербайджана – радость Турции, а гордость Шуши – гордость всего турецкого народа.

Глава государства также отметил, что был рад вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым отметить шестую годовщину победы во второй Карабахской войне в Шуше.

«Я был рад отметить 6-ю годовщину Карабахской Победы вместе с президентом Азербайджана, моим дорогим братом Ильхамом Алиевым в прекрасном городе Шуша, отличающемся своей историей, природой и культурой. Шесть лет назад азербайджанский народ, объединившийся под решительным руководством моего брата Ильхама, с великим героизмом освободил Карабах», – говорится в публикации.

По словам турецкого лидера, победа Азербайджана продолжает оставаться ярким свидетельством правоты его дела и источником гордости для всего тюркского мира.