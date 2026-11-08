Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа за поздравление с Днем Победы, отметив особую ценность поддержки Исламабада.

Соответствующая публикация размещена на странице главы азербайджанского государства в социальной сети X.

Алиев подчеркнул, что 8 Ноября – знаменательная дата для народа Азербайджана, символизирующая освобождение родных земель и завершение почти 30-летней оккупации.

Президент также отметил, что высоко ценит неизменную поддержку Пакистана. По его словам, участие Шахбаза Шарифа в Параде Победы, который прошел в прошлом году в Баку, стало еще одним подтверждением нерушимой дружбы и братства между двумя странами.



12:51 Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева и азербайджанский народ с шестой годовщиной Победы, подчеркнув, что Исламабад и впредь будет поддерживать Баку.

«В шестую годовщину Дня Победы выражаю самые теплые поздравления моему дорогому брату, президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, а также храброму и братскому народу Азербайджана. Пакистан гордился тем, что стоял рядом с Азербайджаном в тот период, и всегда будет поддерживать его», – написал Шариф написал на своей странице в социальной сети X.

Он также вспомнил о параде в честь Дня Победы, который прошел в прошлом году в Баку. Шариф присутствовал на нем вместе с Алиевым и назвал это событие наглядным свидетельством крепкой дружбы двух народов.

В завершение премьер-министр пожелал Азербайджану дальнейшего развития и новых успехов, а Южному Кавказу – прочного мира и общего процветания.