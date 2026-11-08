Турция и турецкий народ всегда будут рядом с Азербайджаном, разделяя с ним и печаль, и радость, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Шуше.

Турецкий лидер рассказал, что по пути в Шушу проехал через семь тоннелей.

«Эти семь тоннелей демонстрируют успех проводимых в регионе работ по восстановлению, ремонту и строительству. По дороге в Шушу мы испытали радость от осознания того, какой путь мы проделали. Верю, что к нашему следующему приезду Шуша станет еще более преобразившейся. И Физули тоже преобразится. Потому что есть лидер, который поверил в это дело, вложил в него душу. Есть и команда. Этот лидер и эта команда продолжают свой путь с той же верой и решимостью», – сказал Эрдоган.

Он также сообщил, что Турция приступила к строительству школы в Агдаме площадью 14 500 квадратных метров, рассчитанной на 40 классных комнат. Открыть учебное заведение планируют в следующем году.

Эрдоган высоко оценил усилия Азербайджана по восстановлению Карабаха.

«Каждый вновь зажженный домашний очаг, каждый возведенный объект, каждый восстановленный памятник исторического наследия в Карабахе свидетельствуют о вере азербайджанского народа в будущее. Мы продолжим делиться своим опытом на этом пути», – подчеркнул он.

Турецкий лидер также рассказал о совместном проекте, реализованном в Джебраиле.

«Недавно мы с гордостью открыли в Джебраиле Азербайджано-турецкий международный учебный центр лесного хозяйства и комплекс умного выращивания саженцев. Этот центр, созданный при содействии нашего Министерства сельского и лесного хозяйства, стал еще одним символом сотрудничества между Турцией и Азербайджаном», – указал Эрдоган.

В завершение президент Турции почтил память шехидов, пожелал здоровья ветеранам и поздравил азербайджанский народ с Победой.