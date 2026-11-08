Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с шестой годовщиной освобождения Карабаха от 30-летней оккупации и Днем Победы, почтив память погибших за Родину.

«От всего сердца поздравляю нашу дружественную и братскую страну Азербайджан с шестой годовщиной освобождения Карабаха от 30-летней оккупации и Днем Победы. С милосердием вспоминаю всех наших шехидов, которые отдали свою кровь и жизни ради этой великой победы и пали за свою Родину», – написал Эрдоган на своей странице в социальной сети X.