Франция и другие европейские страны примут участие в трехсторонних переговорах России, США и Украины, которые пройдут в Абу-Даби, сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

«Европейцы, в том числе Франция, будут представлены в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих дискуссиях», – сказал министр в эфире радиостанции RTL.

При этом Барро не стал уточнять, кто именно будет представлять Париж на встрече.