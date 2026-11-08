Франция и другие европейские страны примут участие в трехсторонних переговорах России, США и Украины, которые пройдут в Абу-Даби, сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
«Европейцы, в том числе Франция, будут представлены в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих дискуссиях», – сказал министр в эфире радиостанции RTL.
При этом Барро не стал уточнять, кто именно будет представлять Париж на встрече.
«Я пока не могу сказать, кто будет представлять Францию на этом мероприятии, но Франция, несомненно, там будет», – добавил он.