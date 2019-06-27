Неизвестный программист исполнил мечту всех юношей пубертатного периода и создал приложение DeepNude, «удаляющее» одежду с фотографий при помощи нейросети.

Приложение зачастую настолько качественно справляется с задачей, что 27 июня сайт сервиса «упал» от наплыва желающих его протестировать. Согласно информации «Фонтанки», компания-разработчик пообещала восстановить работу в течение нескольких дней.

Первым о DeepNude рассказало издание Vice. Приложение запустилось 23 июня. Пока оно работает только на Windows и Linux. Разработчик зарегистрирован в Твиттере и, если верить указанной информации, живёт в Эстонии. Настоящее его имя при этом неизвестно.

Для того чтобы получить качественное изображение обнажённой звезды или знакомой девушки, придётся заплатить 50 долларов. В противном случае тело будет скрывать огромный водяной знак. Интересно, что сервис пока не научился раздевать мужчин. Если загрузить на сайт мужское фото, то на теле появятся женские половые признаки. Создатель, представившийся журналисту как Vice Альберто, пообещал, что доработает механизм.

Альберто отметил, что вдохновлялся идеей «рентгеновских очков» из своего детства. Для своего проекта он использовал алгоритм pix2pix, который часто используют для «дорисовки» объектов.

Minval.az