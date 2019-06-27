Очередной выпуск политического ток-шоу «Право голоса» на телеканале ТВЦ было посвящено возвращению России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Среди прочих вопросов спикеры подняли и вопрос, какие страны и как проголосовали за возвращение России в ПАСЕ, пишет издание «Москва-Баку».

Ведущий политического ток-шоу «Право голоса» на канале ТВЦ, пропагандист Роман Бабаян предпринял попытку оправдать армянского депутата Рубена Рубиняна, который на первичном этапе голосования отдал свой голос против возвращения России в структуру, однако позже заявил, что это была техническая ошибка и голосовал он, на самом деле за.

«С Арменией опять случилась какая-то ерунда, — попытался объяснить Бабаян. — Армянский депутат взял и по ошибке не на ту кнопку нажал. Бывает. Он потом побежал и говорит: «Дайте мне возможность на ту кнопку, на которую нужно». Ему говорят: «Нет, брат, в следующий раз». Поэтому Армения немножко в стороне оказалась».

В ответ на это один из спикеров с сомнением спросил у Бабаяна: «И это стойкое большинство, которое будет вас поддерживать дальше? О чем вы говорите?!».

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