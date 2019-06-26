В рамках проекта Пограничная ZONA знаменитый спортивный журналист и владелец сети баров в Тбилиси Зураб Читая и автор проекта, представитель фонда Свободная Россия на Южном Кавказе Егор Куроптев объявили о запуске акции: скидка в барах сети Зураба для всех туристов из России, которые не поддерживают политику Путина, оккупацию Грузии и выступают за территориальную целостность нашей страны.

«Считайте это официальным заявлением. Часть первая: кто за политику Владимира Путина — не приходите ко мне. Ни 20, ни 120 процентов ваших мне не нужны. Я обращаюсь к тем, кто говорит — «вот мы вам везем свои деньги»… Дело не в деньгах. Дело совершенно не в деньгах. Те, кто поддерживает оккупацию, бомбежку, войну и подобные методы, которые привычны для Владимира Путина, если вы считаете это нормальным и правильным, и поддерживаете это, вы мне не друзья и, соответственно, в гости я вас не жду.

Те россияне, которые считают, что оккупация, бомбежка, война и аннексия чужих земель это неправильно, приходите.. Я лично сделаю вам скидку не в 20, а в 50 процентов, и лично налью за счет заведения», — заявляет Зураб Читая, передает портал «Грузия-онлайн».

Minval.az