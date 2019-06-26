Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова актера Вахтанга Кикабидзе о ситуации в Грузии.

Ранее артист заявил, грузинское правительство заслужило то, что получило. Он также признался, что поддерживает оппозицию. По его мнению, грузинский народ не должен из-за денег отказываться от морали и патриотизма

«Нет смысла обсуждать слова Кикабидзе. Он возмущён, поддерживает антироссийских демонстрантов, мораль для него – враждебность к России, в Россию ни за что не приедет, Советский Союз, где вырос и стал знаменитым, ненавидит. Обычные мантры грузинского националиста. Он вам не Мимино», – написал Пушков в Twitter.

Minval.az