В интервью «Московскому комсомольцу» артист Вахтанг Кикабидзе сказал, что правительство Грузии, привезя делегацию из России и посадив в кресло спикера грузинского парламента депутата Госдумы, «получило то, что заслужило». Он отметил, что на стороне оппозиции.

«А на чьей я должен быть стороне? Привезли депутацию, посадили в парламент представителя России. Да такого история не помнит! Вот с этого все и началось», — сказал он.

Кроме того, комментируя запрет авиасообщения между Россией и Грузией, Кикабидзе сказал, что грузинский народ не должен из-за денег отказываться от морали и патриотизма.

Он отметил, что «политика — это очень грязная штука». «Но если мы сейчас начнем разбирать российскую политику — я то же самое скажу», — добавил Кикабидзе.

Вахтанг Кикабидзе после войны 2008-го года не приезжает в Россию.

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