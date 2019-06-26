Прокуратура Грузии официально предъявила обвинения депутату парламента от бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Нике Мелия в организации группового насилия в ходе акции протеста в Тбилиси 20 июня, а также в руководстве этим процессом и участии в нем, сообщают грузинские СМИ.

С обвинительным постановлением ознакомили адвоката Н.Мелия Георгия Кондахашвили, который явился в прокуратуру вместо своего подзащитного. Депутата ждали в прокуратуре в 10:00, но он не стал туда идти.

В настоящее время, по инициативе прокуратуры, парламент Грузии обсуждает вопрос лишения Н.Мелия депутатского иммунитета, без которого задержание депутата невозможно.

Minval.az