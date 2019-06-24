В Курске полицейский угрожал детям травматическим пистолетом, отгоняя их от своей машины. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Курской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 июня, на одной из улиц Курска. По версии следствия, дети попали мячом в машину действующего сотрудника полиции. За это мужчина начал угрожать детям травматическим пистолетом и произвел один выстрел в воздух, пишет Лента.ру.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента. Уточняется, что пистолет был изъят.

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