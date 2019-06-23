Штатный кремлевский глашатай, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил начать выдавать российские паспорта всем гражданам Грузии, которые хотят сменить гражданство. Кроме того, по его словам, «россияне могут перестать ездить в эту страну на отдых, чтобы не пополнять грузинский бюджет за счет туризма».

«Зачем давать деньги тем, кто так себя ведет по отношению к России? Да, дирижеры этого действа могут быть за границей, но погромы и нападения-то устраивают рядовые граждане Грузии», — пояснил глава ЛДПР порталу iReactor.

Жириновский также добавил, что проблемы в отношениях между Москвой и Тбилиси являются результатом «ошибки Павла I», который «вопреки доводам своих советников принял решение включить Грузию в состав российской империи, чтобы спасти страну от Турции».

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По словам кремлевского клоуна, если бы это не произошло, сегодня Россия имела бы общую границу с Турцией, а грузинское население ассимилировалось бы среди россиян. К Турции бы отошла Аджария, а Мингрелия — к Абхазии».

Жириновский призвал россиян не покупать недвижимость в Турции, особенно в Батуми, поскольку эти земли якобы «могут отойти» к Турции.

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