Стихийные акции протеста, которые начались в Тбилиси, активно освещают российские СМИ. По их общему мнению, причиной «беспорядков» в столице Грузии послужили планы оппозиции по государственному перевороту, и что «беспорядки» готовились заранее «экстремистами». РосСМИ всячески стараются показать Грузию врагом России. Не отстают от российских медиа и кремлевские пропагандисты, которые обвиняют во всем США.

Но еще дальше пошел российский «эксперт» Дмитрий Фетисов. По его мнению, инцидент с депутатом Госдумы Гавриловым стал всего лишь поводом, чтобы оппозиция объявила войну Иванишвили.

«Судя по всему, Иванишвили потеряет контроль над страной, а Грузия пойдет по пути сближения с Европой. Только начали более-менее налаживаться отношения между Россией и Грузией, только начал расти поток российских туристов в Грузию, и вот, пожалуйста», – говорит пропагандист.

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Эксперт этот далее рассуждает о том, что «беспорядками» в грузинской столице «может воспользоваться» Турция, которая, уверяет он, «имеет все шансы аннексировать Аджарию».

«Турция последние годы очень активно ведет экспансию в Аджарию. Построенный в Батуми аэропорт, которому так радовались грузинские власти, стал окном возможностей для Турции. 180 мечетей и 60 медресе, построенные за последние годы, активное насаждение ислама в регионе, рост потока турецких туристов и создание условий для обучения аджарской молодежи в Турции. Это более чем активное внедрение Турции в Аджарию. И если Эрдоган решит поиграть в геополитические игры с США, а причины для этого есть, то вариант с аннексией Аджарии Турцией более чем реален», — важно говорит Фетисов.

Отметим, Россия в 2008 году оккупировала 20% территории Грузии, создав две так называемые государства – Абхазию и Южную Осетию, и впоследствии признав их независимость. Эти регионы уже более 10 лет существуют на дотации от России.

В марте 2014 года Россия незаконно аннексировала Автономную республику Крым и город Севастополь, а также создала проблему на востоке Украины.

Minval.az