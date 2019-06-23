Зурабишвили выступила за дальнейший приезд российских туристов в Грузию.

Туристы из России должны продолжать приезжать в Грузию, так как любят эту страну, а политикам следует решать проблемы, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу Euronews.

«Туристы из России должны продолжать приезжать, так как любят Грузию, а политики должны решать проблемы, лежащие в основе произошедшего. Решение этого вопроса подразумевает объединение территорий Грузии и, несмотря ни на что, это не должно повлиять на туристов, население и ту мирную среду, которая [есть] в Грузии», — сказала она.

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Туроператорам и турагентам рекомендовано «на время действия запрета <…> воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии».

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