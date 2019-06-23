Курьезный случай произошел в Санкт-Петербурге – пес нашел оставленную матерью новорожденную девочку.

Как сообщает Vesti.ru, джек-рассел-терьер по кличке Мачо настойчиво тянул хозяина к дальним кустам, туда, куда обычно не заглядывают прохожие.

Найденную девочку аккуратно перенесли в безопасное место. Как раз в это время парк патрулировали сотрудники Росгвардии, они и вызвали скорую помощь.

Оказалось, что ребенка обнаружили через три часа после родов. Первое время у девочки наблюдалось кислородное голодание. Она родилась недоношенной, но очень сильной. Сейчас полиция разыскивает мать — ее подозревают в намеренном оставлении ребенка в опасности.

Двухкилограммовая малышка в настоящее время находится в городской больнице Санкт-Петербурга. Она здорова, хорошо ест и даже улыбается во сне.

Minval.az