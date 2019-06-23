Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил россиян в крайней наглости из-за протестов в Тбилиси. Об этом он заявил в интервью телеканалу «112 Украина».

«Вы знаете, что происходит в Грузии сейчас. Россияне вообще обнаглели до конца. Они привезли оккупанта, который сел в парламенте Грузии и поднял российский флаг», — сказал Саакашвили.

Он призвал жителей Украины ехать на отдых в Грузию вместо россиян. Также политик попросил украинские авиакомпании снизить цены на билеты в страну. Сейчас прямой перелет из Киева в Тбилиси стоит около 12 тысяч рублей.

Minval.az