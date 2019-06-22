Объединенная оппозиция требует немедленного освобождения задержанных на проспекте Руставели. С заявлением от имени коалиции «Сила в единстве» выступили сегодня Тина Бокучава, Хатия Деканоидзе и Георгий Вашадзе.

Как было отмечено на пресс-конференции, задержано более 300 человек, против которых сотрудники полиции дают ложные показания, сообщает портал «Грузия-онлайн».

«Все эти люди являются политзаключенными. Это политическая месть, направленная на людей, которые борются за интересы свободы, и выразили гражданский протест по поводу происходящего в стране. Поэтому мы требуем от властей освобождения незаконных политзаключенных», — заявил Георгий Вашадзе.

Minval.az