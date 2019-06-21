Команда президента Украины Владимира Зеленского занимается подготовкой его первой встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил депутат Верховной рады Михаил Поплавский.

«По моей информации, команда готовится, потому что выезжать надо с конкретными результатами. Просто съездить и вернуться недостаточно, необходимы предложения, согласовать дипломатические каналы, после этого ехать. И потом два президента должны принять уже сформированные и согласованные решения», — сказал он.

Он также отметил, что сам украинский лидер «как никто» понимает, что на него возлагается историческая миссия по прекращению огня в Донбассе, и осознаёт, что решать это необходимо напрямую с Владимиром Путиным.

Поплавский также подчеркнул, что «военными методами» мирного неба над востоком Украины добиться не получится. По его словам, вопрос принадлежности Крыма и Донбасса станет главным тезисом встречи.

Minval.az