Call-центр прямой линии с президентом России Владимиром Путиным подвергся массированной кибератаке из-за рубежа, но она была отражена, сообщила в прямом эфире одна из ведущих мероприятия.

«У нас call-центр только что подвергся массированной DDoS-атаке из-за рубежа. Видимо, те сбои в видеозвонках, которые были, как раз были с этим и связаны, но мы смогли ее отразить. Работа приложения восстановлена. Мы продолжаем принимать звонки», — сообщила одна из ведущих прямой линии, передает РИА Новости.

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян написала в своем телеграм-канале, что «DDoS атака, которая положила приложение «Москва Путину», была с Украины».

«Уже починили все», — добавила она.

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