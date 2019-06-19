В Госдуме России разразился скандал из-за отказа парламентариев принять скандальный законопроект об облегчении получения гражданства РФ иностранцами русского происхождения. Глава ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседаний.

Партия Жириновского предлагала упростить порядок получения гражданства РФ для иностранных граждан, если хотя бы один из его родителей имеет документальное подтверждение о русской национальности. Госдума инициативу не поддержала.

Глава ЛДПР выступил по этому поводу с гневной тирадой. По словам кремлевского шута, пока другие государства «моментально дают гражданство без всяких ограничений», предложенный его партией законопроект пылится в Госдуме с 2016 года.

Жириновский назвал происходящее позором и объявил, что ему не по пути с таким парламентом. «Вам будет стыдно. Возьмите стенограмму (заседания) и сохраните для потомков, чтобы они знали, что бабушка или дедушка в очередной раз отказали русским в ускорении принятия гражданства», – заявил депутат, после чего демонстративно покинул зал.

Minval.az