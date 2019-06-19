В Украине негативно восприняли слова президента Владимира Зеленского, который назвал красивых украинских женщин туристическим брендом.

Нового главу украинского государства обвинили в сексизме. В соцсетях возмущенные пользовательницы и пользователи оставляют гневные комментарии с хештегами #ятобінебренд («Я тебе не бренд»), #янетуристичнийбренд («Я не туристический бренд») и #самтитуристичнийбренд («Сам ты туристический бренд»). Они выражают свое негодование и требуют от Зеленского публичных извинений.

Отреагировала на заявление Зеленского и вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко. В Facebook она написала, что формулировка президента об украинских женщинах — это «неприличная и отвратительная штанга». Его слова она сочла «сексизмом» и «примитивизмом». Она призвала женщин к честной реакции на его слова, передает телеканал НТВ.

Заявление, которое стало причиной скандала, Зеленский сделал во время визита в Париж, где встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он сказал, что «все туристы говорят, что на Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины», при этом добавил: «все это есть, и оно остается нашим украинским брендом».

Minval.az