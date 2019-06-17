35 лет назад, накануне 1984 года, канадское издание The Star, впечатлённое антиутопией Оруэлла «1984», попросило знаменитого фантаста Айзека Азимова написать статью-прогноз на 2019-й.

Год был выбран не случайно. Оруэлловский шедевр вышел из печати в 1949-м — за 35 лет до того. Журналистам показалось любопытным выяснить, как же изменится наш мир ещё через 35 лет. Азимов тоже заинтересовался и дал свою версию развития событий.

«Лайфхакер» проверяет пророчества известного писателя.

Что сбылось

С точки зрения Азимова, человечество на пути к 2019-му должны были тревожить три наиболее важных мысли:

Вероятность ядерной войны.

Массовая компьютеризация.

Использование космического пространства.

Что касается первого пункта, на дворе стояли доперестроечные годы, когда взаимоотношения между двумя сверхдержавами — СССР и США — достигали точки кипения. Мир находился на пороге катастрофы, однако футурист всё же предпочёл остаться оптимистом.

Если Соединённые Штаты и Советский Союз продолжат цепляться друг к другу, совершенно бесполезно обсуждать, какой будет жизнь в 2019 году. В таком случае лишь немногие из нас, наших детей и внуков останутся живы, и я не вижу смысла подробно описывать глобальные страдания. Поэтому давайте предположим, что ядерной войны не будет. Айзек Азимов

Компьютеризацию Азимов тоже предсказал удивительно точно, хотя в начале 1980-х в массовое развитие этой сферы мало кто верил. Причём фантаст сделал из своего пророчества ряд дополнительных выводов, которые сегодня тоже сбываются. Если коснуться этой темы подробнее, получится вот что.

1. Массовая компьютеризация

Её Азимов твёрдо назвал неизбежной. По его мнению, к 2019-му общество достигнет того уровня, когда попросту не сможет существовать без компьютеров, которые будут использоваться как в экономике и промышленности, так и в каждом доме.

Те страны, которые отстают в этом отношении, будут страдать столь очевидно, что их правительства сами начнут требовать компьютеризации, как сегодня они требуют оружия. Айзек Азимов

Это пророчество однозначно сбылось: сегодня ПК есть практически в каждом доме даже в странах третьего мира.

2. Исчезновение некоторых профессий

Этот факт, с точки зрения Азимова, является неотвратимым следствием компьютеризации. Но при этом далеко не всех порадует.

До промышленной революции подавляющее большинство человечества занималось сельским хозяйством и смежными с ним обслуживающими работами. Когда началась индустриализация, переход от фермы к фабрике был быстрым и болезненным. С компьютеризацией переход от фабрики к чему-то новому будет ещё более быстрым и, как следствие, ещё более болезненным. Айзек Азимов

Дело даже не в том, что компьютеры отнимут у людей рабочие места. Просто исчезнет необходимость в целом ряде профессий: любая канцелярщина, любая сборка, любые механические повторяющиеся работы будут автоматизированы. Их начнут выполнять компьютеры и управляемые ими роботы, причём будут делать это более быстро и успешно.

Предсказание тоже сбылось: до 2019-го уже отмер целый ряд профессий, например телефонисты и стенографисты, а до 2020-го ожидается исчезновение с рынка десятков других специальностей. Причём, как и предполагал Азимов, связано это аккурат с автоматизацией и развитием компьютерных систем управления.

3. Смена концепции образования

Наступление компьютеров и связанные с ним изменения на рынке труда, по мнению писателя, потребуют кардинальных перемен в подходе к школьному (да и дальнейшему) образованию. Прежде всего, оно должно быть компьютеризированным. Если до индустриализации человек мог сыто жить, не владея грамотой, то в 2019-м это будет невозможно без умения обращаться с компьютерами и ориентироваться в новом высокотехнологичном мире.

Футурист прогнозировал исчезновение учителей. Их к 2019 году вполне могут заменить компьютеры, а дети будут получать образование дома — не по стандартной школьной программе, а в индивидуальном темпе и в соответствии с собственными интересами.

В целом это предсказание тоже можно считать если не сбывшимся, то активно сбывающимся. Принципы воспитания и образования детей кардинально изменились, причём всё больше родителей отдают предпочтение так называемому дистанционному обучению в онлайн-школах.

4. Нарастающие проблемы с экологией

Последствия человеческой безответственности с точки зрения отходов и загрязнения со временем будут становиться всё более очевидными и невыносимыми. Попытки справиться с этим станут более напряжёнными. Следует надеяться, что к 2019 году прогресс в области технологий предоставит нам инструменты, которые помогут обратить вспять ухудшение экологии. Айзек Азимов

Первая половина этого прогноза, очевидно, сбылась: экологические проблемы в мире действительно нарастают. А вот со вторым, к сожалению, вышла промашка: современные учёные так и не смогли предложить выход из этого кризиса.

Что не сбылось (но, возможно, ещё сбудется)

Есть и другие моменты, в которых человеческое общество прогрессирует медленнее, чем рассчитывал проницательный фантаст. Вот они.

1. Роботы в каждом доме

Азимов как автор законов робототехники накануне 1984-го был уверен: «Мобильный компьютеризованный объект, он же — робот, уже проник в промышленность. В следующем поколении он проникнет в каждый дом».

Пока этого не случилось. Если, конечно, не считать полноценными «мобильными компьютеризованными объектами» роботы-пылесосы, умные кофеварки и чайники с выходом в интернет.

2. Успешное освоение космоса

К 2019 году, по прогнозам Азимова, человечество с новыми силами вернётся на Луну и даже создаст там колоссальную обитаемую станцию, сотрудники которой будут добывать полезные ископаемые и производить из них строительные материалы, необходимые для возведения других объектов в космосе. Также фантаст предполагал вывод на орбиту глобальных производств (это позволило бы уменьшить загрязнение окружающей среды на планете) и создание огромной космической электростанции для сбора солнечной энергии и передачи её на Землю.

Но что-то пошло не так.

3. Мир во всём мире

Необходимость решать социальные, образовательные, экологические, космические вопросы, от которых напрямую зависит существование нашей цивилизации, должна заставить человечество сплотиться.

Будет расти сотрудничество между нациями и группами внутри наций — не из-за внезапного роста идеализма или порядочности, а из-за хладнокровного осознания: отсутствие сотрудничества означает гибель для всех. Айзек Азимов

Так полагал Азимов, предрекая даже создание некоего подобия мирового правительства. Увы, в этом вопросе легендарный фантаст снова оказался слишком оптимистичным.

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