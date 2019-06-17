Google уличили в несанкционированном копировании материалов. Администрация сайта Genius.com, специализирующегося на публикации текстов песен, заявила, что поймала поисковик «на горячем» с помощью хаотичной расстановки апострофов.

Genius не только выкладывает тексты. Здесь можно почитать историю создания той или иной композиции, получить объяснение скрытых смыслов, которые авторы вкладывали в свои творения. На использование авторского контента у Genius есть лицензии от правообладателей. Компания зарабатывает на размещении рекламы, сообщает канал «360».

О том, что тексты стали появляться в поисковой выдаче Google, в компании заявляли еще в 2017 году. Представители Genius направили в Google жалобу, но гигант никак не отреагировал на обращение более мелкой компании. Тем временем сайт Genius стал терять трафик: зачем идти к первоисточнику, когда полные тексты выдаются сразу на поисковой странице? Получив желаемое, пользователи отказывались кликать на ссылку первоисточника.

Так и не получив ответа, в Genius пошли на хитрость. В тексты песен стали внедрять в хаотичном порядке разные апострофы: то прямой, то наклонный. Вскоре точно такие же символы и на тех же местах появились в Google.

В итоге корпорация пообещала провести внутреннее расследование. Администрация гиганта объяснила выдачу несанкционированного контента действиями подрядчиков, которые «скармливали» поисковику нелегальные тексты.

Minval.az