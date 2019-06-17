Власти Вашингтона, округ Колумбия, до сих пор не получили возмещение расходов на инаугурацию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, которая состоялась 20 января 2017 года. Администрация Трампа и Конгресс задолжали властям округа больше семи млн долларов.

Конгресс выделил на проведение праздничных мероприятий 20 млн долларов. Около 14 млн долларов было потрачено на работу полиции. Работа экстренных медицинских и пожарных служб обошлась в 3,6 млн долларов, транспортные услуги стоили 2,2 млн долларов (например, мэрии пришлось заново асфальтировать одну из улиц для проезда президентского кортежа). Итоговая сумма расходов превысила выделенный бюджет на 7,3 млн долларов, передает портал news-24.

Для того, чтобы обеспечить безопасность во время демонстраций и визитов иностранных гостей, защиту от террористической угрозы и т.д., администрации округа пришлось использовать средства из специального фонда, предназначенного для финансирования мер безопасности в городе. Мероприятия, посвященные инаугурации, продолжались четыре дня.

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