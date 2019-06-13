Леворукость, множество старших братьев и наличие гомосексуалистов в семье — в совокупности эти факторы повышают шанс мальчика вырасти геем, выяснили специалисты из Университета Торонто. Исследование было опубликовано в журнале PNAS.

Изучив особенности более 800 геев, исследователи выделили несколько факторов, связанных с гомосексуальностью.

«Эффект старшего брата» известен давно — чем больше в семье рождается мальчиков подряд, тем выше вероятность того, что следующий из них будет геем. Ученые связывают это с иммунным ответом матери во время беременности — рост концентрации определенных антител воздействует на развивающийся плод.

По оценкам авторов работы, наличие одного или нескольких старших братьев повышает вероятность мальчика вырасти геем почти на 15%.

Также они установили, что среди геев на 34% больше левшей, чем среди гетеросексуальных мужчин.

Кроме того, вероятность гомосексуальности у мальчиков повышалась, если у кого-то из родителей были родственники-геи.

Однако эти факторы далеко не всегда складываются вместе, отмечают исследователи. Так, например, геи, у которых было несколько старших братьев, были в основном правшами. Да и в целом, 63% изученных геев не имели ни одного из выявленных признаков. Также они более соответствовали образу «типичного» мужчины и чаще выбирали стереотпно мужские профессии — автомеханик или пожарный. При этом те геи, у которых были старшие братья, чаще предпочитали ту работу, которую принято считать «женской».

В целом, исследователи считают, что врожденные особенности определяют более трети случаев гомосексуальности.

Minval.az