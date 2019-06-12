«Россия пытается укрепить свое присутствие, по крайней мере, в 13 странах Африки, налаживая отношения с нынешними правителями, заключая военные сделки и обихаживая новое поколение «лидеров» и тайных «агентов». Это следует из просочившихся в прессу документов», — сообщает «Инопресса» со ссылкой на The Guardian.

«Миссию по усилению российского влияния на континенте возглавляет Евгений Пригожин, бизнесмен из Санкт-Петербурга, который является близким союзником российского президента Владимира Путина. Одной из целей является «выдавить» США и бывшие колониальные державы Великобритании и Франции из региона. Другая цель — нейтрализовать «прозападные» восстания, говорится в документах».

«(…) Документы демонстрируют масштаб операций последнего времени в Африке, связанных с Пригожиным, и стремление Москвы превратить регион в стратегический центр. Многочисленные фирмы, связанные с олигархом, включая [частную военную компанию] «Вагнер», известны сотрудникам как «Компания». Документы заставляют предположить, что деятельность «Компании» координируется с высокопоставленными чиновниками в российских министерствах иностранных дел и обороны», — отмечается в публикации.

«(…) У России есть военное присутствие и миротворческая миссия в Центральноафриканской Республике. ЦАР называют «стратегически важной» и «буферной зоной между мусульманским севером и христианским югом». Это позволяет Москве расширяться «на континенте», а российским компаниям — заключать выгодные сделки, связанные с полезными ископаемыми, говорится в документах».

The Guardian напоминает, что 24 мая Кремль объявил, что отправляет группу военных специалистов в соседнюю Демократическую Республику Конго для обслуживания военной техники российского производства. А в октябре на черноморском курорте Сочи пройдет первый в истории российско-африканский саммит.

«Просочившиеся документы были получены центром «Досье», подразделением, ведущим расследования, базирующимся в Лондоне. Центр финансируется Михаилом Ходорковским, российским бизнесменом и живущим в ссылке кремлевским критиком», — указывает британская газета.

«К Пригожину обратились за комментариями. Ранее он отрицал какие-либо связи с фабрикой троллей, а о «Вагнере» говорил, что его не существует. (…) «, — отмечает издание.

«Карта, датированная декабрем 2018 года, с которой ознакомился The Guardian, демонстрирует уровень сотрудничества между «Компанией» и африканскими правительствами по странам, — передает газета. — Условные знаки обозначают военные, политические и экономические связи, подготовку полиции, медийные и гуманитарные проекты, а также «соперничество с Францией». 5 — высший уровень; 1- самый низкий. Самые близкие отношения — с ЦАР, Суданом и Мадагаскаром — все отмечены пятерками. Согласно карте, Ливия, Зимбабве и ЮАР получили по четверке, Южный Судан — тройку, а ДРК, Чад и Замбия — двойки. В других документах Уганда, Экваториальная Гвинея и Мали называются «странами, в которых мы планируем работать». Ливия и Эфиопия отмечены как страны, «где сотрудничество возможно. (…) «.

«Графические материалы дают обзор деятельности и достижений «Компании», — говорится в статье. Так, «Компания» считает своей заслугой в ЦАР избавление от политиков, которые «ориентированы на Францию», включая представителей Национального собрания и министра иностранных дел. (…) Она «укрепила» армию и создала газеты и радиостанцию. Россия — «друг на 83%», говорится в документах.

«На Мадагаскаре новый президент Андри Радзуэлина победил на выборах при «поддержке Компании», утверждается в карте. Россия «выпускала и распространяла крупнейшую газету на острове тиражом 2 млн экземпляров в месяц», добавляется в документе. Радзуээлина отрицает получение помощи».

«Другая ключевая территория — Судан, — пишет The Guaridian. — В прошлом году российские специалисты разработали программу политических и экономических реформ, призванную удержать у власти президента Омара аль-Башира. Она включала в себя план по дискредитации антиправительственных демонстрантов, явно скопированный с тактики, использованной в России против анти-путинской оппозиции (В одном документе ошибочно говорится «Россия» вместо «Судан»). Одна из уловок заключалась в том, чтобы использовать фейковые новости и видео, чтобы представить демонстрантов в Хартуме и других суданских городах как «антиисламских», «произральских» и «поддерживающих ЛГБТ». Правительству было рекомендовано повысить цену на газетную бумагу, чтобы критикам было сложнее распространять свой месседж, и обнаруживать «иностранцев» на антиправительственных митингах. В просочившемся письме Пригожин писал Баширу, что президент, по сути, не последовал совету. Пригожин отметил «отсутствие активности» со стороны суданского правительства и его «крайне осторожную позицию».

В апреле в результате переворота военные свергли Башира, напоминает The Guardian.

«(…) Между тем, Москва нацелена на то, чтобы воспользоваться и давним территориальным спором на Коморских островах, говорится в документах. Франция напрямую контролирует один из четырех островов в Индийском океане, Майотту. В 2018 году сотрудники Пригожина вылетели на Коморские острова через Беларусь. Их цель состояла в том, чтобы проверить, можно ли использовать «политические технологии», чтобы разжечь конфликт между Парижем и коморским правительством», — пишет The Guardian.

«Другие предложения в документах включают трансафриканские схемы строительства автомобильных и железных дорог», — говорится в статье. Так, может быть построена железная дорога, соединяющая Дакар в Сенегале с Порт-Суданом в Судане, или отдельная платная дорога протяженностью 3700 км, соединяющая Порт-Судан с Дуалой в Камеруне.

«План возрождения «панафриканского сознания», похоже, тщательно смоделирован по образцу идеи «русского мира». Эта концепция стала модной при Путине и означает выход российской власти и культуры за пределы современных границ. Один рабочий документ озаглавлен «Африканский мир», — пишет The Guardian. — В нем содержится призыв к развитию африканского самосознания. Он рекомендует составить базу данных африканцев, живущих в США и Европе, которая может быть использована для подготовки «будущих лидеров» и «агентов влияния». Конечная цель — лояльная цепь представителей по всей африканской территории, говорится в документе, датированном мартом 2018 года».

По данным издания, «более неотложные практические меры включают создание контролируемых Россией неправительственных организаций в африканских государствах и организацию местных встреч. Неясно, как много инициатив Пригожина действительно продвинулось вперед. Есть свидетельства того, что упомянутые в документах медиапроекты уже запущены и работают, хотя и с незначительным влиянием. Они включают веб-сайт Africa Daily Voice со штаб-квартирой в Марокко и франкоязычную службу новостей Afrique Panorama, базирующуюся в столице Мадагаскара Антананариву», — сообщается в статье.

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