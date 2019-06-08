Украина имеет высокие шансы стать членов Европейского Союза в 2025-2027 годах, когда в Совете ЕС будут председательствовать Польша и Литва, заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий.
Дата: 2019/06/08 18:57
Раздел: Бывший СССР
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