По словам спикера Рады, главы парламентов Украины, Литвы и Польши в субботу подписали документ, в рамках которого была достигнута договоренность придерживаться стратегии плана Украина на пути к ЕС.

«Мы определили, что, собственно, этот период — 2025 и 2027 года — это период больших шансов Украины на пути в ЕС», — цитирует Парубия сайт украинского парламента в субботу.Он пояснил, что в 2025 и 2027 года — это годы председательства Польши и Литвы в Совете ЕС. «Это окно возможностей для Украины для вступления в ЕС», — отметил Парубий, подчеркнув, что необходимо начать подготовку к этому уже сейчас на основе стратегии ЕС, с учетом инициативы Сейма Литовской республики «Украина-2027».