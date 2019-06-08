Россия и Белоруссия обсуждают введение общей валюты. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Орешкин.

Слова главы ведомства прозвучали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) в субботу, 8 июня. В рамках мероприятия Орешкин провел встречу со своим белорусским коллегой Дмитрием Крутым.

Как отметил Орешкин, в Союзном договоре, который существует с 1999 года, прописано создание единой валюты между Россией и Белоруссией. Однако это решение должно приниматься на уровне Центробанков и глав двух государств. В настоящее время обсуждается, есть ли необходимость в создании такой валюты, и если есть — то в какие сроки и каким именно образом это лучше всего сделать, передает телеканал «Пятый». Сам Максим Орешкин подчеркивает, что страны не выходят за рамки Союзного договора.

Minval.az