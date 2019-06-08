Ученые из Аризонского университета рассказали, что «неэффективный» и недостаточный ночной сон приводит к повышению артериального давления.

Исследователи провели эксперимент с участием 300 человек в возрасте 21-70 лет, которые не жаловались на проблемы с сердцем. Участники эксперимента в течение двух дней носили специальный прибор, измеряющий артериальное давление каждые 45 минут. На ночь участники надевали на запястье устройство, которое определяло «эффективность» фаз сан и подсчитывало его количество.

Выяснилось, что у тех, кто спал «хуже», на следующий день повышалось давление. Оптимальным количеством сна медики называют 6-9 часов в сутки, передает телеканал «РЕН ТВ».

Хронический недостаток сна может стать причиной гипертонической болезни, стресса и снижения уровня инсулина.

Авторы исследования советуют зашторивать окна на ночь, а также не держать в спальне технику с яркими дисплеями.

Minval.az