Продолжительность жизни мужчин зависит от представительниц слабого пола. Специалисты выяснили, что уровень интеллекта второй половинки существенно сказывается на образе жизни ее возлюбленного. При этом образованность мужчины вообще не играет никакой роли. Эксперты убеждены: вопросы питания контролируются именно женщинами, и зачастую это становится решающим фактором, пишет aif.ru.

К примеру, если жена заботится о своем муже и дает ему правильные советы касательно его рациона, мужчина живет в среднем на пять–десять лет больше. Женская опека снижает риски для здоровья мужчины, причем зачастую он даже становится зависимым от нее, а иногда и беспомощным, если ее нет.

Вместе с тем нередко представительницы прекрасного пола перенимают плохие привычки супруга, а не исправляют их. В этом случае забота женщины принимает форму потакания, так что пара начинает совместно потреблять избыточное количество сладкого, спиртного и т.п.

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