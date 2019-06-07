Кремлевскую пропагандистку Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с юристом ФБК Алексея Навального Любовью Соболь на «Эхо Москвы». Об этом сообщил RT.

Сама Соболь сообщила в твиттере, что столкнулась с Симоньян около лифта и задавала ей вопросы, на которые она отказалась отвечать.

Соболь опубликовала видео, где Симоньян, говорит, что ей нельзя нервничать и отказывается давать какие-либо комментарии и продолжать общение.

Около лифта ЭхоМосквы столкнулась с пропагандисткой Симоньян @M_Simonyan. Не могла не спросить, что она думает о недавнем расследовании Навального и ФБК про то, как Собянин раздаёт квартиры очередников своим подчинённым (https://t.co/qN1wga300f), но она отказалась отвечать :( pic.twitter.com/Ct1xd8mdof — Соболь Любовь (@SobolLubov) June 6, 2019

Симоньян написала в твиттере, что Соболь «догоняла ее по коридорам, пока добрые эховцы не упрятали ее в венедиктовский кабинет». Кроме того, пропагандистка подчеркнула, что «беременна».

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