Вопрос предстоящих учений Азербайджана поднят в ОБСЕ, сказал глава МИД Армении Зограб Мнацакнян в ходе совместного заседания постоянных парламентских комиссий.

Турецко-азербайджанские военные учения тактического значения «Нерушимое братство – 2019» пройдут 7-11 июня в Нахчыване.

Вопрос, по словам Мнацаканяна, «поднимается на различных уровнях, в том числе, межправительственном». Он отметил, что вопрос может быть поднят и на межпарламентском уровне.

Читайте также: Агония Еревана: государство-сателлит нервничает из-за азербайджано-турецких учений

«Конкретно в этом вопросе соответствующим форматом является ОБСЕ, и в этих рамках он уже поднят с применением соответствующего инструментария», — цитирует его ереванский «Спутник».

Мнацаканян отметил, что «данные учения стоят особняком, и их следует рассматривать в контексте постоянного вызова региональной безопасности».

Minval.az