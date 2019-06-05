В Армении прокомментировали проводимые в Нахчыване масштабные азербайджано-турецкие учения.

«Мы внимательно следим за всем и готовы к любому развитию сценария», — написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Представитель оборонного ведомства государства-сателлита также отметил, что якобы ВС Армении вместе со «стратегическим союзником Россией» проводят «более масштабные и содержательные учения».

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Напомним, порядка 5 тыс. Военнослужащих примут участие на последнем этапе азербайджано-турецких тактических учений «Нерушимое братство — 2019» в Нахчыванской Автономной Республике (НАР) Азербайджана 7-11 июня.

К учения также привлечено более 200 единиц танков и другой бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 21 самолет и вертолет, беспилотные летательные аппараты и различные образцы современного вооружения и военной техники, принятые на вооружение.

Целью учений является разработка совместных планов боевых операций штабов, повышение уровня профессионализма личного состава и достижение координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем развития их навыков выполнения совместных задач.

Minval.az